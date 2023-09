Besonders günstige Bedingungen für Extremregen herrschen in der Nähe von relativ warmen Wasserflächen, die für Nachschub an feuchtegesättigten Luftmassen sorgen, wie derzeit am östlichen Mittelmeer.

Für Gewitterregen deuten Untersuchungen darauf hin, dass sie besonders stark zunehmen – sogar mehr als nach dem Clausius-Clapeyron-Gesetz zu erwarten. Womöglich weil der Aufwind in der Gewitterzelle stärker wird, angetrieben durch die freigesetzte latente Wärme des Wasserdampfs, sodass mehr feuchte Luft aus der Umgebung in die Gewitterzelle hineingesogen wird. Hier wirkt das CC-Gesetz also gleich doppelt: auf den Wassergehalt und auf die Intensität und Größe der Gewitterzelle.