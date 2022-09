»Climate Fiction« Wie wir uns die Klimazukunft besser vorstellen können

In Die Welt Kippt betreibt China ein geheimnisvolles Großprojekt in Afrika, über dessen Sinn die westlichen Geheimdienste und Politiker rätseln. Zugleich liefert China einen extrem leistungsfähigen Quantencomputer nach Bologna für das große EU-Projekt Minerva, mit dem die künftige Klimaentwicklung mit nie gekannter Detailgenauigkeit und Zuverlässigkeit vorhergesagt werden soll. Ein solches EU-Projekt zur Schaffung eines „digitalen Zwillings“ der Erde gibt es tatsächlich, in der Realität heißt es Destination Earth oder kurz DestinE – wobei in der Klimacommunity durchaus kontrovers diskutiert wird , ob das die beste Verwendung von (anfänglich) 150 Millionen Euro an Klimaforschungsmitteln ist.

Überhaupt hat von Tschischwitz gut recherchiert, er kennt sich aus. Sein Roman spielt absehbare Zukunftsentwicklungen durch und ähnelt dabei dem großen Roman Das Ministerium für die Zukunft des bekannten US-Autors Kim Stanley Robinson, der vor einem Jahr erschienen ist.

Eines dieser Themen sind Geoengineering-Maßnahmen – gezielte Eingriffe in das Erdsystem, um den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken. In beiden Romanen spielen Projekte eine Rolle, die den Meeresspiegelanstieg begrenzen sollen – denn bekanntlich wird der Meeresspiegel sonst Jahrhunderte weiter steigen, selbst nachdem die Welt Nullemissionen erreicht hat. Bei Robinson ist das ein Projekt, um künstlichen Schneefall auf der Antarktis zu erzeugen, wie es mein PIK-Kollege Anders Levermann vor einigen Jahren vorgeschlagen hat . Im Roman funktioniert das nicht, aber es wird eine Alternative auf Grönland entwickelt um den Gletscherfluss zu bremsen. Und es wird die spannende Frage behandelt, die auch Fachleute beschäftigt: was passiert, wenn ein einzelnes Land unilateral Aerosole in die Stratosphäre sprüht, um die Sonne zu dimmen?

Die Rolle Chinas und die Radikalisierung der Klimabewegung sind bestimmende Themen

Ein zweites Thema ist die Radikalisierung einiger der Betroffenen. Bei von Tschischwitz ist es die Klimaaktivistin Tessa, die sich zu Beginn des Buches mit hungerstreikenden Freunden an den Zaun des Kanzleramts kettet und dies im bewegenden Finale des Romans noch toppt (wie, soll hier nicht verraten werden). Bei Robinson ist es die indische Öko-Terrorgruppe Children of Kali, die nach einer Hitzeglocke mit Millionen Todesopfern in Indien darauf verfällt, gezielt die Privatjets (einfluss-)reicher Menschen mit Drohnen vom Himmel zu holen.

Beide Romane sind ähnlich gebaut, indem beide eine rasante fiktive Story auf mehreren Kontinenten vor einem realen Faktenhintergrund erzählen und dabei große Wertefragen behandeln, über die viele Leser noch länger nachdenken dürften. Sie erzählen die Zukunft aber nicht als Dystopie sondern machen Hoffnung, wie die nahende Klimakatastrophe noch abgewendet werden kann. Beide sind gut recherchiert und sachlich fundiert. Und beide sehen ganz unterschiedliche politische Entwicklungen vorher.

Bei Robinson gehört dazu eine im Pariser Klimavertrag angelegte neue Uno-Organisation für Klimaschutz mit dem Spitznamen Ministerium für die Zukunft, die im Zusammenspiel mit den Banken eine neue globale Währung namens Carboni entwickelt, in der durch Klimaschutz Geld geschöpft wird. Der Sitz dieses „Ministeriums“ ist Zürich, weshalb ein großer Teil des Romans dort spielt und dessen irische Chefin (sie erinnert mich an Christiana Figueres, eine treibende Kraft hinter dem Pariser Klimaabkommen) nach einer Morddrohung eine abenteuerliche Flucht zu Fuß durch die Alpen überstehen muss.