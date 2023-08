Mit der Zertifikate-Regelung soll der Erhalt tropischer Regenwälder gefördert werden. Mithilfe finanzieller Anreize soll das Programm REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) dazu beitragen. Die Zertifikate stellen den Kohlenstoff dar, der nicht mehr durch Abholzung freigesetzt wird. Organisationen und Einzelpersonen könnten dann ihren eigenen Kohlenstoff-Fußabdruck ausgleichen, indem sie solche Gutschriften kaufen, die einer bestimmten Menge an Emissionen entsprechen. Immer wieder steht dieser Handel in der Kritik. Selbst Anbieter wie die Vereinten Nationen sollen Zertifikate verkaufen, die nicht halten, was sie versprechen.