Die Bundesrepublik wird nach Angaben von Kanzler Olaf Scholz seine jährlichen Ausgaben für die internationale Klimafinanzierung bis 2025 auf sechs Milliarden Euro aufstocken. Davon sollen 170 Millionen Euro an den neuen globalen Schutzschirm »Global Shield« fließen, den die G7 gemeinsam mit den Finanzministern des »Climate Vulnerable Forum« – einer Gruppe von 58 Ländern, die am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels bedroht sind – zur Finanzierung von Versicherungen und Katastrophenschutzmaßnahmen ins Leben rufen wollen. Der »Global Shield« ist ein eigener Finanztopf, technisch gesehen handelt es sich dabei nicht um eine Finanzzusage im Rahmen von »Loss and Damage«. Scholz machte keine näheren Angaben dazu, wofür die deutschen Mittel verwendet würden oder über welchen Zeitraum sie bereitgestellt werden sollen. Es wird erwartet, dass die Länder den »Global Shield« im weiteren Verlauf des COP27-Gipfels offiziell ins Leben rufen werden.