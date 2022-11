Wasser ist in der Wüstenlandschaft der Sinai-Halbinsel knapp – und auch in anderen Landesteilen Ägyptens nimmt das Problem im Zuge des Klimawandels zu. Nun fehlt in den ersten Tagen der Weltklimakonferenz in Scharm al-Scheich Wasser: Bereits am Montagabend hätten die Konferenzteilnehmer an vielen der Wasserspender keinen Nachschub mehr bekommen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. SPIEGEL-Reporter, die vor Ort sind, bestätigen den Wassermangel auf der Konferenz.