Der Bericht aus dem Oktober kommt zu dem Schluss, dass in sechs der untersuchten Felder – darunter Wiederaufforstung und der Anteil der Elektroautos – nicht schnell genug Fortschritte für das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels gemacht werden. Bei fünf Themen – darunter die Nutzung fossiler Brennstoffe bei der Stromproduktion oder der Anteil der zurückgelegten Kilometer in Autos – bewege die Menschheit sich sogar in die falsche Richtung. Bei der Bewertung von acht Untersuchungsfeldern fehlten solide Datensätze.