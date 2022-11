Zwar starteten die Verhandlungen am Sonntag in positiver Stimmung – wie es auch aus Kreisen der deutschen Delegation hieß. Das umstrittene Thema der »Verluste und Schäden« wurde zur Freude von vielen ärmeren Ländern erstmals offizielle Verhandlungssache. Dafür hatte sich auch die deutsche Chefverhandlerin Jennifer Morgan starkgemacht – und konnte so ihren ersten Erfolg einfahren.

Gleichzeitig gab es aber gleich zwei bittere Pillen hinterher: So scheiterte der Versuch der EU, endlich das Thema der internationalen Finanzflüsse auf die Tagesordnung zu bringen. Im Paris-Abkommen von 2015 ist das ein zentraler Punkt. Dort einigten sich die Länder die »Finanzströme in Einklang mit niedrigen Treibhausgasemissionen und einer klimaresistenten Entwicklung« zu bringen. Dazu soll es aber in Ägypten nur »informelle Verhandlungen« geben.

Eine weitere Enttäuschung war für die G77-Gruppe – das sind viele afrikanische Staaten aber auch Entwicklungs- und Schwellenländer – dass die noch in Glasgow versprochene Verdopplung der Hilfen für die Anpassung an den Klimawandel ebenfalls nur informell verhandelt wird. Auch das bedeutet, dass hier erst mal keine handfesten Ergebnisse zu erwarten sind.

Hohe Ziele, tiefer Fall?

Dass in Scharm al-Scheich so viel auf dem Spiel steht, liegt auch daran, dass die Weltgemeinschaft sich in Glasgow hohe Ziele gesteckt hat. Vor genau einem Jahr gab es noch keine Energiekrise, keinen eskalierenden Taiwan-Konflikt und die USA und China kündigten sogar einen gemeinsamen Fahrplan an. Eine richtig heile Welt, aus heutiger Sicht.

»Wir haben schon ganz andere Krisen erlebt«, so ein Diplomat am Rande der Konferenz. Er erinnert an das Scheitern eines Abkommens in Kopenhagen im Jahr 2009 oder den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen.