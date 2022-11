»Wir müssen uns klarmachen, was so eine Konferenz überhaupt leisten kann«, sagte Obergassel. Schließlich könne jedes Land souverän über die eigenen Klimaziele entscheiden. Dass die Staaten aber jedes Jahr gezwungen werden, Rechenschaft über ihre Klimaschutzpläne abzulegen und so das Thema Klimaschutz wieder ganz oben auf die politische Agenda zu katapultieren, sei schon ein Erfolg. »Das allerwichtigste wäre für mich, dass die Konferenz das Thema Klimaschutz wieder an Nummer 1 setzt, vor die Energiekrise«, sagte auch Höhne.

Angesichts der Ausgangslage haben viele ihre Erwartungen an den Gipfel heruntergeschraubt. Eigentlich soll auch am Ende dieser Konferenz ein Abschlussdokument stehen, in dem die Staatengemeinschaft darlegt, wie sie das 1,5-Grad-Ziel erreichen will. Doch selbst das könnte platzen. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wirkt ernüchtert. Gefragt, welches Minimalziel die Bundesregierung bei der Weltklimakonferenz erwartet, antwortete die Grünen-Politikerin: »Das sie stattfindet.«

Mit Material von dpa und AFP.