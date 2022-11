Die Weltklimakonferenz war am Freitagabend in die Verlängerung gegangen. Konferenzpräsident Samih Schukri sagte: »Es gibt ein gleiches Maß an Unzufriedenheit von allen Seiten.« Die Vertreter der rund 200 Staaten wollten nun weiter über eine Abschlusserklärung beraten. Der Frage nach einem Misserfolg der Konferenz wich er aus. »Jede Partei hat das volle Recht, sich einem Konsens anzuschließen oder nicht anzuschließen.«