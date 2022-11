Die Weltklimakonferenz in Ägypten ist am Freitagabend in die Verlängerung gegangen, denn bislang konnten sich die Teilnehmer nicht auf eine Abschlusserklärung einigen. Streitpunkt sind vor allem die Ausgleichszahlungen für klimabedingte Schäden wie Dürren und Überflutungen in ärmeren Ländern sowie die Rolle Chinas.