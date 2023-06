Zäh verlaufende Vorverhandlungen in Bonn deuten auf eine schwierige Weltklimakonferenz COP28 Ende dieses Jahres in Dubai hin. Wie am Donnerstag zum Abschluss der zehntägigen Zwischen-Konferenz in Bonn deutlich wurde, zeichnen sich scharfe Konfliktlinien zwischen den Industrie- und den Entwicklungsländern ab. Letztere verlangen mehr finanzielle Unterstützung, was die reichen Länder der Nachrichtenagentur dpa zufolge bisher aber nicht verbindlich zusagen wollen.