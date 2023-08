Erwartet werden demnach drei angepasste Impfstoffe:

Der Mainzer Hersteller Biontech teilte mit, dass sein Impfstoff vorbehaltlich der behördlichen Zulassung im September ausgeliefert werden soll. Biontech und Pfizer haben ihren Impfstoff an die Omikron-Variante XBB.1.5 angepasst, von XBB stammt auch die derzeit in Deutschland zirkulierende Variante EG.5 ab .

Auch US-Hersteller Moderna plant einen angepassten Impfstoff, der »rechtzeitig für die Impfsaison im Herbst« und vorbehaltlich einer Zulassung auf den Markt kommen soll. Dieser Impfstoff ist ebenfalls an die Omikron-Variante XBB angepasst, die noch immer einen Großteil der aktuellen Infektionen in Deutschland verursacht.

Das US-Unternehmen Novavax will dem Bericht zufolge ebenfalls im Herbst einen auf die Variante XBB.1.5 angepassten Impfstoff ausliefern.

Die Anpassung der Impfstoffe ist nötig, weil sich das Coronavirus verändert und so dem bisherigen Impfschutz teilweise entkommen kann. So stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erneut eine Omikron-Sublinie als »Variante von Interesse« ein. EG.5, auch Eris genannt, breitet sich derzeit in mehreren Ländern aus, auch in Deutschland, zeigen Daten des RKI . In der ersten Augustwoche lag ihr Anteil bei 25 Prozent.