Trump vs. Umweltauflagen

Liebe Leserin, lieber Leser,

manchmal frage ich mich, was die Menschen in Deutschland beschäftigen würde, wenn nicht gerade Corona wäre. Das Virus dominiert seit Wochen Zeitungen, Fernsehsendungen, Gespräche unter Freunden. Andere Nachrichten, die unter Nicht-Pandemie-Bedingungen für Zündstoff sorgen müssten, gingen in der öffentlichen Debatte fast unter.