Coronaregeln seien nur noch in einem »sehr eingeschränkten Umfang« erforderlich, sagte Merz.

Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat, muss sich nicht mehr überall in Deutschland in Isolation begeben: Bayern und Baden-Württemberg hatten die entsprechende Regelung am Mittwoch abgeschafft. Schleswig-Holstein folgt am Donnerstag: Statt Isolationspflicht gilt dort künftig – außerhalb der Wohnung – eine fünftägige Maskenpflicht in Innenräumen für jene ab dem 6. Lebensjahr, die einen positiven Test haben. Auch Hessen hatte ein Ende der Isolationspflicht angekündigt, der Zeitpunkt dafür ist aber noch offen.