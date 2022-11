Fremdschutz für Fünf- bis Elfjährige nicht mehr ausschlaggebend

Eine weitere Änderung in den neuen Empfehlungen der Stiko betrifft die Gruppe der fünf- bis elfjährigen Kinder: Für diese hatte die Stiko bisher eine Grundimmunisierung mit zwei Impfstoffdosen empfohlen, sofern sie engen Kontakt zu Risikopatienten haben. Diese Empfehlung sei »relativiert« worden – der Fremdschutz soll in diesem Punkt also nicht mehr ausschlaggebend sein.