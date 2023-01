Pandemie in China Analysten rechnen mit 1,7 Millionen Coronatoten - bis Ende April

Niemand weiß, was Covid in China anrichtet, weil Peking Daten zurückhält. Modellrechnungen gehen von einer hohen Zahl an Toten aus. Einige Länder wollen nun im Abwasser von Flugzeugen aus der Volksrepublik nach dem Virus suchen.