Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 318,7 von 276,9 am Vortag und 261,3 in der Vorwoche. 106 weitere Personen starben im Zusammenhang mit dem Virus. In der Vorwoche wurden 91 Todesfälle registriert. Damit erhöht sich die Zahl der insgesamt gemeldeten Todesfälle auf 139.729.