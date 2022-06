Coronadaten Warum montags der Inzidenz nicht mehr zu trauen ist

Jede Fallmeldung wird von den Gesundheitsämtern vor Ort erfasst, dann an die zuständige Behörde des jeweiligen Bundeslands übermittelt und von dort an das Robert Koch-Institut (RKI) geschickt. Seit wenigen Monaten verzichten mehrere Bundesländer darauf, am Wochenende Daten an das RKI weiterzuleiten. Lesen Sie hier mehr über die Hintergründe . Sie werden erst montags übermittelt und in den dienstags vom RKI veröffentlichten Daten berücksichtigt. Seit Anfang des Monats verzichtet das RKI zudem darauf, sonntags die am Tag zuvor aus den übrigen Bundesländern eingegangenen Meldungen einzulesen. Sie fließen erst in die Veröffentlichung am Montag ein.