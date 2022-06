Nachdem sich die Coronalage in Dänemark monatelang beruhigt hatte, steigen die Infektionszahlen nun wieder recht deutlich an. Im Vergleich zur Vorwoche nahm die zuletzt sehr niedrige Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der vergangenen Woche von 3805 auf 5830 zu. Das entsprach einem wöchentlichen Zuwachs um 53 Prozent. Außerdem war es die zweite Woche in Folge mit steigender Tendenz, wie aus dem jüngsten Tendenzbericht des dänischen Gesundheitsinstituts SSI von Donnerstag hervorgeht. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in der Woche vom 6. bis 12. Juni damit bei 99.