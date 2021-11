Forscher über steigende Coronainzidenzen »Wir brauchen flächendeckend 2G«

Thorsten Lehr modelliert seit vielen Monaten den Pandemieverlauf. Ändert sich nicht rasch etwas, könnten die Inzidenzen in drei Wochen bei bis zu 400 liegen, so der Professor. Was schlägt er vor?

Ein Interview von Julia Koch