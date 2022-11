Auch der Einfluss des Arbeitens im Homeoffice wurde untersucht. Demnach steigert gelegentliches Arbeiten von zu Hause die Zufriedenheit deutlich, vor allem bei Eltern mit Kindern unter 16 Jahren. Die tägliche Arbeit im Homeoffice reduziert die Zufriedenheit hingegen. »Insgesamt ist die Lebenszufriedenheit in der Coronapandemie deutlich gesunken«, sagte der stellvertretende Direktor des Instituts, Martin Bujard. Im Frühjahr 2021 – als viele noch nicht geimpft waren und weitreichende Kontakteinschränkungen galten – lagen die Werte deutlich unter dem, was normalerweise in Deutschland gemessen wird.