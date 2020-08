Peter Klimek, 37, ist Statistiker am Forschungszentrum namens Complexity Science Hub in Wien. Er ist spezialisiert auf statistische Verfahren im Bereich Big Data, und hat unter anderem zu Themen wie Epigenetik und Wahlbetrug gearbeitet. Promoviert hat er 2010 in theoretischer Physik.

Foto: Peter Klimek