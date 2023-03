Nicht nur das: Zwischenzeitlich wurden die Konten des Forschungsteams um Débarre auf der Gisaid-Plattform gesperrt, weil sie mit der Veröffentlichung des Berichts gegen die Regeln verstoßen haben sollen. Ein Vorwurf, den die Forschenden energisch zurückwiesen. Inzwischen sind ihre Konten wieder zugänglich.

Schon vor der Veröffentlichung ihres Berichts hatten Débarre und ihre Kollegen die Entdeckung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitgeteilt. Die WHO lud daraufhin am 14. März zu einem gemeinsamen Onlinetreffen, an dem die chinesischen Forschenden teilnahmen. Als Ergebnis teilte die WHO mit, die Marderhund-DNA deute darauf hin, dass die Tiere auf dem Markt gewesen sind und als mögliche Zwischenwirte infrage kommen.

Wie die Pandemie begann, sei mit den neuen Daten zwar nicht geklärt, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus während einer Pressekonferenz. »Aber jedes Datenstück ist wichtig, um dieser Antwort näherzukommen.«