Corona-News am Samstag Biden kritisiert US-Impfkampagne scharf

In den USA steigen die Corona-Zahlen weiter, der gewählte Präsident Joe Biden bemängelt die Umsetzung der Impfkampagne. Und: Europa hält an einer gemeinsamen Impfstrategie fest. Die Corona-News am Samstag im Überblick.