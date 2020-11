+++ Coronavirus-Update +++ USA verzeichnen mehr als 100.000 Neuinfektionen

In den USA ist ein erneuter Höchstwert an Corona-Infektionen registriert worden. Deutsche Labors müssen einen Probenrückstau bewältigen. Und: mehr als 161.000 Infizierte sind in Brasilien bisher gestorben. Der Überblick.