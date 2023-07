So habe es von 2020 bis 2022 insgesamt etwa 140.000 bis 200.000 zusätzliche Sterbefälle im Vergleich zur vorherigen durchschnittlichen Entwicklung in Deutschland gegeben. Beim Robert Koch-Institut seien in diesen drei Jahren insgesamt etwa 164.000 Covid-19-Todesfälle gemeldet worden. 2022 hätten zudem der außergewöhnlich warme Sommer sowie eine starke Grippewelle zum Jahresende »eine sichtbare Auswirkung auf den Jahresverlauf der Sterbefallzahlen«, so die Statistiker.