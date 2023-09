»Auch wenn es keinen Grund zur Panik gibt, blicken wir durchaus besorgt auf das kommende halbe Jahr«, sagt Hausärztin Buhlinger-Göpfarth. Schon der vergangene Winter habe die Praxen an den Rand des Möglichen gebracht. Und die Vorboten in diesem Jahr seien angesichts der aktuellen Grippewelle in Australien nicht gut. Zudem zeichneten sich bereits jetzt Engpässe bei Arzneimitteln ab. »Wir rechnen derzeit kaum mit einer ruhigen Saison«, so die Ärztin.