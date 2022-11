Corona-Spürhunde können auch in Alltagssituationen zuverlässig Coronainfektionen erschnüffeln – und sind daher für den Einsatz bei Großveranstaltungen geeignet. Das ist das zentrale Ergebnis einer Studie unter Leitung eines Teams der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo), die jetzt in der Fachzeitschrift »BMJ Global Health« veröffentlicht wurde. Die speziell trainierten Hunde seien sogar in der Lage, Infektionen zu identifizieren, bevor der PCR-Test positiv sei, sagte Studienleiter Holger Volk, Leiter der Klinik für Kleintiere an der TiHo der dpa. »Der Hund ist in diesem Fall ein Frühwarnsystem.«