Individuelle Entscheidung bei Kindern mit Risiko-Kontakten

Eine weitere Änderung in den neuen Empfehlungen der Stiko betrifft die Gruppe der gesunden fünf- bis elfjährigen Kinder: Für diese hatte die Stiko bisher eine Grundimmunisierung mit zwei Impfstoffdosen empfohlen, sofern sie engen Kontakt zu Risikopatienten haben. Diese Empfehlung sei »relativiert« worden – der Fremdschutz soll in diesem Punkt also nicht mehr im Vordergrund stehen. Laut der neuen Empfehlung soll die Entscheidung nun individueller getroffen werden: Bei Kindern im Alter von sechs Monaten bis elf Jahren, die mit entsprechenden Personen Kontakt haben, soll demnach die Ärztin oder der Arzt nach individueller Risikoeinschätzung entscheiden, ob eine vollständige Grundimmunisierung durchgeführt wird.