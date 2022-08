Impfung vorzugsweise mit mRNA-Impfstoff

Angeraten sei der weitere Booster, vorzugsweise mit einem mRNA-Impfstoff, nach »drei immunologischen Ereignissen« – etwa nach Grundimmunisierung und erster Auffrischimpfung oder Grundimmunisierung und Sars-CoV-2-Infektion. Bedingung für die Auffrischimpfung ab 60 sei im Regelfall, dass die erste Booster-Impfung oder die letzte Coronainfektion mindestens sechs Monate her sei. Nur in begründeten Einzelfällen könne der Abstand auf vier Monate reduziert werden, so die Stiko.