Meine Kollegin Veronika Hackenbroch hat Virologen und Kliniker gefragt , was uns in den kommenden Monaten bevorsteht. Die Experten, so ihr Fazit, sind ratlos wie selten. Das für die Seuchenbekämpfung zuständige Robert Koch-Institut erklärt auf Anfrage, »Prognosen zum Verlauf der Influenza­saison« seien »nicht möglich«.

Droht eine schwere Grippesaison wie zuletzt 2017/2018? Damals führte die Influenzawelle zu schätzungsweise 25.000 Todesfällen. Von den rund 330.000 durch Laboruntersuchungen bestätigten Grippekranken musste etwa jeder sechste ins Krankenhaus – unter ihnen circa 6000 Kinder unter fünf Jahren.

Das würde die ohnehin stark belasteten Krankenhäuser noch weiter unter Druck setzen, schreibt meine Kollegin. Vor allem, wenn sich wieder steigende Coronazahlen und zahlreiche Grippeinfektionen überlagern, in Form einer Zwillingswelle, der Twindemie eben: Die Agentur für vorhersagende Gesundheitsanalysen Airfinity hat errechnet, dass es Anfang kommenden Jahres in Spitzenzeiten zu rund 18.000 Hospitalisierungen gleichzeitig wegen Covid und Influenza kommen könnte, falls die Grippesaison so schwer verlaufen sollte wie 2017/2018.

Ein solches Szenario könnte zumindest abgeschwächt werden, wenn sich genügend Menschen gegen Covid-19 und Influenza immunisieren ließen. Bei beiden Krankheiten schützen die Impfungen zwar nicht zwingend vor Ansteckung, wohl aber vor schweren Verläufen, die einen Krankenhausaufenthalt notwendig machen könnten.

Herzlich

Ihre Julia Koch