Coronavirus in Deutschland Sieben-Tage-Inzidenz sinkt laut RKI auf 354,5

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 31.439.645 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Nordkorea will Coronavirus ausgerottet haben

Mitte Mai hatte das Regime in Nordkorea erstmals einen Coronafall im Land bestätigt. Nun erklärte Machthaber Kim Jong Un feierlich den Sieg im Kampf um die Ausrottung des »neuen Coronavirus«. Das berichteten die staatlich kontrollierten Medien am Donnerstag.

Kim habe die Erklärung am Mittwoch in Pjöngjang bei einem nationalen Treffen zu den Maßnahmen gegen die Epidemie gemacht. Die Kampagne gegen das Virus sei nun abgeschlossen, doch müsse Nordkorea weiter wachsam sein und die Grenzgebiete wirksam überwachen, wurde er zitiert. Mehr dazu erfahren Sie in dieser Meldung.