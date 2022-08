Coronavirus in Deutschland RKI registriert 60.411 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 288,5

Das deutsche Pharmaunternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer haben inzwischen bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für einen Coronaimpfstoff beantragt, der an die derzeit kursierenden Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasst ist. In den kommenden Tagen solle auch ein Antrag für die Europäische Arzneimittelbehörde Ema abgeschlossen werden, teilten die beiden Unternehmen am Montag mit.