Coronavirus in Deutschland Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 217,2

Er äußerte sich nach Bekanntwerden der Pläne für eine Aufhebung der FFP2-Maskenpflicht in Flugzeugen. In der Koalition hatte die FDP Druck für ein Ende der gesetzlichen Vorgabe an Bord gemacht. Ein Wegfall der Maskenpflicht für Bahnreisende ist nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hingegen keine Option. »Selbstverständlich ist es so, dass das Risiko, sich zu infizieren, in Bussen und im Bahnverkehr sehr viel höher ist als im Flugverkehr«, sagte der SPD-Politiker am Dienstag und verwies auf die bessere Durchlüftung im Flugzeug.