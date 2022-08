Coronavirus in Deutschland Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 314,2

Familienministerin Lisa Paus forderte die Bundesländer auf, bei hohen Coronainfektionszahlen im Herbst und Winter die Option einer Maskenpflicht in den Schulen offensiv zu nutzen. »Das neue Infektionsschutzgesetz gibt den Ländern die Möglichkeit, in den Schulen von der Maskenpflicht Gebrauch zu machen«, sagte die Grünenpolitikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. »Mein Appell an die Länder ist: Nutzt diese Möglichkeit in den Schulen, wenn es nötig ist! Das ist besser, als wenn wegen zu vieler kranker Lehrkräfte der Unterricht ausfällt.«