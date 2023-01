Wie häufig werden Anträge auf Impfschäden gestellt?

Gemessen an der Zahl der verabreichten Dosen sind Anträge für die Anerkennung von Impfschäden selten. In Deutschland sind bis Anfang des Jahres nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) rund 192 Millionen Coronaimpfungen gegeben worden. Rund 65 Millionen Menschen wurden mindestens einmal geimpft.

Die meisten Anträge wurden in den bevölkerungsstärksten Bundesländern Bayern mit 61 und Nordrhein-Westfalen mit 38 bewilligt, in Bremen wurde dagegen bisher kein Impfschaden nach einer Covid-19-Impfung anerkannt.

Insgesamt wird nur ein Bruchteil der Anträge bewilligt. 1808 Anträge haben die Länder den Angaben zufolge abgelehnt. Derzeit seien noch 3968 Anträge bei den Ländern in Bearbeitung, weitere könnten folgen.

Was bedeutet das für die Sicherheit der Impfstoffe?

Die Entscheidung über Entschädigungen hat keinen direkten Einfluss auf die Sicherheitsbewertung der Impfstoffe. Die obliegt weiterhin den zuständigen Gesundheitsbehörden. In Europa prüft etwa die Europäische Arzneimittelagentur (Ema) kontinuierlich die Sicherheit der zugelassenen Impfstoffe, auch nach der Zulassung.

Ein entscheidendes Instrument ist die sogenannte Observed-versus-Expected-Analyse, was auf Deutsch in etwa so viel heißt wie Beobachtet-gegen-Erwartet-Analyse. Dahinter steckt folgende Überlegung: Inzwischen sind bereits Millionen Menschen in Deutschland gegen Covid-19 geimpft worden. Dass bei einer so großen Zahl von Menschen zufällig Krankheiten auftreten, ist nicht überraschend. Entscheidend ist jedoch: Häuft sich eine bestimmte Erkrankung bei Geimpften auffällig?

Stellen Expertinnen und Experten eine Häufung fest, gilt die mögliche Komplikation als Sicherheitssignal. Als Konsequenz können etwa die Empfehlungen angepasst werden. So hatte die Ema eine Verbindung zwischen der AstraZeneca-Impfung und Thrombosen erkannt. Der Impfstoff wurde daraufhin nur noch für Menschen über 60 Jahre empfohlen.

Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Version dieses Textes wurde eine falsche Quelle für die Umfrage bei den Versorgungsämtern der Länder angegeben. Wir haben den Fehler korrigiert.