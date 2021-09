Mit 2G gegen die vierte Coronawelle Ungeimpfte müssen draußenbleiben

Restaurant, Sportstudio, Theater - an immer mehr Orten haben Ungeimpfte keinen Zutritt wenn die 2G-Regel gilt. Mehrere Bundesländer haben ihre Corona-Regeln verschärft. Kommt so die Impfpflicht durch die Hintertür oder was spricht für die strengere Sicherheitsmaßnahme?