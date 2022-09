Nur ein Drittel der Befragten gab an, entweder bereits die angepasste Auffrischungsimpfung erhalten zu haben oder zu planen, sich so schnell wie möglich impfen zu lassen, so die Umfrage. Die neuen, an die Omikron-Variante des Coronavirus angepassten Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna waren Ende August von der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) zugelassen worden.