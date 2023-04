Suche nach dem Ursprung der Coronapandemie WHO kritisiert Chinas mangelnde Transparenz als »unentschuldbar«

Wildtiermarkt oder Laborpanne? Die Chefin der WHO fordert China auf, Daten zum Coronavirus freizugeben. Nur so könne weiter geforscht werden – was für mögliche Ausbrüche in der Zukunft entscheidend wäre.