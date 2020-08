+++ Corona-Update am Dienstag +++ 120 Millionen Jobs im Tourismus laut Uno-Bericht bedroht

Weltweit ächzt die Tourismusbranche in der Coronakrise, die Uno sieht Millionen Jobs in Gefahr. Und: In Angola sollen sieben Menschen wegen Corona-Verstößen getötet worden sein. Der Überblick.