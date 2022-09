Es geht auf den Herbst zu, in Kombination mit neuen Virusvarianten rechnet der Virologe Christian Drosten deshalb mit einer starken »Inzidenzwelle« von Coronainfektionen »noch vor Dezember«. Selbst bei leichten Krankheitsverläufen werde dies wahrscheinlich zu erheblichen Arbeitsausfällen führen, sagte der Direktor der Virologie an der Berliner Charité in einem Interview der »Süddeutschen Zeitung« (»SZ«).