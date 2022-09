Binnen Tagesfrist war die Zahl der bekannten Infektionsfälle in Deutschland nach Angaben des RKI zuletzt um 46.514 Fälle auf über 32,6 Millionen gestiegen. Das waren demnach 4457 Fälle mehr als am Donnerstag vergangener Woche, als 42.057 Fälle gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 244,4 von 236,2 am Vortag.