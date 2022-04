Coronavirus – die Woche Wir sprechen uns im Winter

Liebe Leserin, lieber Leser, auf der Debatte über die Impfpflicht in Deutschland lag von Anfang an kein Segen. Es fehlten die flammenden Plädoyers von denen, die sie eigentlich wollten in der Regierung. Hinzu kamen die Heckenschützen aus den eigenen Reihen (Spezialeinheit in dieser Hinsicht: mal wieder die FDP). Dass es die Impfpflicht am Ende nicht einmal in der sehr abgeschwächten Form durch den Bundestag geschafft hat: keine Überraschung also. Ist das ein Grund zur Sorge? Immerhin sieht die Infektionslage derzeit verhältnismäßig rosig aus: Die Fallzahlen sinken und der Frühling hat begonnen.

Doch wie schnell sich das ändern kann, hat meine Kollegin Veronika Hackenbroch jüngst noch einmal im Leitartikel des SPIEGEL dargelegt : Schon ein einfaches Rechenbeispiel zeige, schreibt Veronika, wie schnell eine hohe Infektionsrate in der Gruppe der 2,7 Millionen Ü-60-Jährigen das Gesundheitssystem an seine Grenzen bringen könnte. So liegt für einen ungeimpften 70-Jährigen das Risiko, mit einer Omikron-Infektion auf der Intensivstation zu landen, nach Daten des französischen Directorate for Research, Studies, Assessment, and Statistics bei knapp zwei Prozent – mehr als siebenmal so hoch wie für einen dreifach Geimpften gleichen Alters. Sollten sich von den rund 2,7 Millionen Ungeimpften ab 60 in Deutschland etwa ein Viertel infizieren, würde das allein in dieser Bevölkerungsgruppe zu rund 13.000 Covid-Intensivpatienten führen. Nur bei der Hälfte würde die Versorgung schon kritisch. Welchen Weg das Virus nimmt, welche Varianten sich im Laufe der nächsten Monate bilden – wir wissen es nicht. Sicher ist nur: Mit dem ja nun wirklich deutlich abgeschwächten Gesetz hätten wir das Risiko erneuter Einschränkungen für alle im nächsten Winter deutlich reduziert. Wenn es schlecht läuft, haben wir dann alle nichts zu lachen.