Coronavirus Jetzt 130 infizierte Kreuzfahrer in Japan – Opferzahl in China steigt auf mehr als 900

130 infizierte Kreuzfahrer in Japan – Opferzahl in China steigt auf mehr als 900

China meldet 97 Corona-Tote an einem Tag, die Zahl der Kranken auf einem Kreuzfahrtschiff vor Japan hat sich verdoppelt. Für 20 deutsche Rückkehrer in Berlin wird am Montag ein Testergebnis erwartet.