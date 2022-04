Durchbruch im Kampf gegen die Pandemie? Das Licht, das Coronaviren zerstören kann

Die Technologie ist nicht neu: Bestimmte Lichtwellen zerstören Erreger, Bakterien, Viren. Jetzt arbeiten Forscher an einer Methode, mit speziellen Lampen Coronainfektionen in Innenräumen zu verhindern. Wie viel Potenzial steckt in der Idee?