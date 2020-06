+++ News-Update +++ Laschet denkt über "Kontaktbeschränkungen wie im Lockdown" nach

NRW-Ministerpräsident Laschet will den Corona-Ausbruch bei der Fleischfabrik Tönnies eindämmen. Der lässt den R-Wert in Deutschland steigen. In Kopenhagen kommen 3000 Fans zum Derby ins Stadion. Der Überblick.