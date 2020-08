+++ News-Update am Freitag +++ CDU-Experte nennt Urlaubsheimkehrer "unser Problem Nummer Eins"

Wie sollen Tests an Flughäfen wirksam durchgesetzt werden? Die CDU will die Polizei einsetzen. Großbritannien verschärft die Regeln. Und: Luxemburg will von der Corona-Liste. Der Überblick.