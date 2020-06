+++ News-Update +++ "Grenzöffnungen können für die Wirtschaft wie ein zweites Konjunkturpaket wirken"

Mit "Wumms" will Finanzminister Scholz Unternehmen in der Coronakrise helfen. Doch auch Grenzöffnungen sollen eine zentrale Rolle spielen. Die Zahl der Todesfälle in Großbritannien sinkt weiter. Der Überblick.