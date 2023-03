Lehr hatte mit seinem Forscherteam einen »Covid-Simulator« entwickelt, der in der Coronapandemie das Infektionsgeschehen in Deutschland berechnete und Prognosen lieferte. »Wegen fehlender Datenquellen kommt unser Simulator an seine Grenzen. Ich gehe davon aus, dass wir Ende des Monats erstmal pausieren müssen«, sagte er.

Derzeit plagen sich in Deutschland viele Menschen mit Atemwegserkrankungen herum. Allerdings ist laut RKI bei nur sieben Prozent der Menschen, die deshalb zum Arzt gehen, der Auslöser Sars-CoV-2. Eine wesentlich größere Rolle spielen Influenza- und Rhinoviren.