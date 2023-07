Auf den Utensilien aus Stein fanden die Forscherinnen und Forscher Stärkekörner, also winzige Strukturen in Pflanzenzellen, die sich für lange Zeiträume konservieren lassen. Mit ihrer Hilfe lässt sich untersuchen, wie Pflanzen früher angebaut und genutzt wurden. Demnach verarbeiteten die Menschen in Óc Eo auch die Samen und Stängel der Gewürzpflanzen.

Wie alt Curry nun wirklich ist, bleibt ungeklärt: Das Forscherteam weist darauf hin, dass die Geschichte der Gewürzmischung auch vor mehr als 4000 Jahren in der Harappa-Kultur in Indien und Pakistan begonnen haben könnte. Während dortiger Ausgrabungen seien Stärkekörner von Kurkuma, Ingwer, Auberginen und Mango an menschlichen Zähnen und in Kochtöpfen gefunden worden, heißt es in der Studie. Dennoch sei es faszinierend, dass schon so früh Menschen außerhalb Indiens Curry zubereitet hätten.